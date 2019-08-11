2019-08-11T14:12:03+03:00
В мире

В Раде посоветовали Зеленскому держать нейтралитет между РФ и США

По мнению депутата, необходимо укреплять экономическую ситуацию на Украине
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Раде посоветовали Зеленскому держать нейтралитет между РФ и СШАВ Раде посоветовали Зеленскому держать нейтралитет между РФ и СШАФото: REUTERS
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Депутат Рады Александр Онищенко, считает, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому для восстановления экономики страны следует придерживаться нейтралитета между РФ и США.

Напомним, против Онищенко на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах".

- Ему надо держать нейтральную позицию, чтобы экономическая ситуация в Украине только улучшалась. Поэтому ему не нужно ни с кем воевать, ему не нужно держать политику России против Запада или Запада против России, - заявил депутат Рады.

Онищенко уверен, что Зеленскому нужно держать позицию "Я за Украину" и "делать все, чтобы на Украине было хорошо", сообщает телеканал "112 Украина".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский получил "жесткий урок" от РФ, Германии и Франции. Президента Украины в статье называют "неопытным популистом", который не понимает роли дипломатии на международной арене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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