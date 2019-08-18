2019-08-18T00:24:24+03:00
Происшествия

Пожар на кузбасской шахте «Грамотеинская» потушили

Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Спасателям поступило сообщение о загорании ленточного конвейера в тупиковом забое на глубине 200 метровСпасателям поступило сообщение о загорании ленточного конвейера в тупиковом забое на глубине 200 метровФото: REUTERS
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В субботу, 17 августа, вспыхнул пожар на шахте «Грамотеинская» в Беловском районе Кемеровской области. К счастью, никто из горняков не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе областного главка МЧС, спасателям поступило сообщение о загорании ленточного конвейера в тупиковом забое на глубине 200 метров, огонь потушили в 01:10 по местному времени (21:10 мск).

В момент возгорания в забое находились 48 человек, 43 из них самостоятельно поднялись на поверхность, пятеро остались под землей «для организации жизнеобеспечения шахты», передает ТАСС.

Представитель районной администрации сообщил, что работа шахты после ЧП временно приостановлена.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в мае прошлого года из-за задымления на шахте «Грамотеинская» в Кузбассе пришлось эвакуировать более 50 горняков. Тогда тоже обошлось без пострадавших благодаря тому, что своевременно сработали системы оповещения, а все работники строго следовали инструкциям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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