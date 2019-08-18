СЕГОДНЯ 17:07 2019-08-18T17:35:07+03:00

Глава партии Зеленского заявил, что не верит в скорое завершения конфликта на Донбассе Фото: REUTERS

Дмитрий Разумков подчеркнул, что "это большой путь, который должна пройти вся страна"

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Дмитрий Разумков, глава партии "Слуга народа" украинского президента Владимира Зеленского, отметил, что не верит в быстрое завершение конфликта на Донбассе.

Он также заявил, что "это большой путь, который должна пройти вся страна".

- "Конечно, от нас будут хотеть быстрого окончания войны, хотя все понимают, что закончить быстро ее не удастся, и решает это совсем не парламент., - добавил Разумков, пишет издание "Новое время".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Советник Зеленского объяснил, что ждет ВСУ при атаке на Донбасс или Крым. По мнению помощника президента, Украина может потерять армию. Никита Потураев уверен, что глава государства в состоянии отдать приказ о начале боевых действий, если это будет необходимо. Советник заверил, что "Зеленский - человек очень решительный".

ИСТОЧНИК KP.RU