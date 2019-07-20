Советник Зеленского объяснил, что ждет ВСУ при атаке на Донбасс или Крым

СЕГОДНЯ 04:38 2019-07-20T04:50:44+03:00

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В команде президента Украины Владимира Зеленского считают, что вооруженные силы страны будут полностью разбиты, если решать атаковать Донбасс или Крым. Такое заявление сделал советник главы республики Никита Потураев.

На вопрос, готов ли Зеленский отдать приказ о наступлении, он выразил мнение, что сейчас этого делать нельзя

"Это (значит) — уничтожить армию. Дело не в том, будем ли мы воевать за Донбасс или даже за Крым, а в том, что мы должны быть готовы к любому варианту развития событий", —подчеркнул Потураев в интервью изданию "Цензор.нет".

По его мнению, глава государства в состоянии отдать приказ о начале боевых действий, если это будет необходимо. Советник заверил, что "Зеленский - человек очень решительный".

Ранее сайт kp.ru писал, что Зеленский заявил, что приоритетной задачей для Украины является прекращение огня и войны в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU