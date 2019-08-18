СЕГОДНЯ 17:40 2019-08-18T17:54:20+03:00

Почти 4 тысяч человек эвакуировали на Канарах из-за природных пожаров Фото: REUTERS

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Около 4 тысяч человек эвакуировали из-за лесного пожара на Канарах.

Очередной пожар начался в субботу, 17 августа, в районе населенного пункта Вальесеко. Огнем объято уже примерно 1,7 тыс. га леса. Из соображений безопасности были перекрыты некоторые дороги.

Отмечается, что в борьбе с огнем задействованы сотни человек, а также авиатехника, пишет агентство EFE. На данный момент взять под контроль стихию пока не удалось. О пострадавших и погибших в результате пожара не сообщается.

- Моя поддержка всем провинциям, которые этим летом борются с лесными пожарами, - отметил в своем Twitter исполняющий обязанности председателя правительства Испании Педро Санчес.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июле текущего года из-за пожаров на хорватском острове Паг эвакуированы тысячи жителей. У полиции были основания полагать, что это поджог.

ИСТОЧНИК KP.RU