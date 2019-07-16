Из-за пожаров на хорватском острове Паг эвакуированы тысячи жителей

СЕГОДНЯ 13:15 2019-07-16T13:15:10+03:00

У полиции есть основания полагать, что это поджог [видео]

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Из-за пожара на хорватском острове Паг ведется массовая эвакуация жителей. Более 10 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, так как оставаться там было опасно.

Масштабный лесной пожар начался около часа ночи по местному времени. Возгорание произошло рядом с городом Зрче, уже оттуда огонь стал распространяться по окрестностям. Тушение было осложнено сильным ветром, который гнал пламя на жилые дома. Только к утру удалось взять затормозить огненную стихию. В местной администрации сообщают, что пожарные службы контролируют место происшествия и производят заливку потенциальных очагов повторного возгорания.

На месте работают полицейские, у них имеют основания полагать, что речь идет о поджоге, сообщает Пятый канал.

Лесной пожар хорватском острове Паг.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что пожары уничтожили в Красноярском крае 274 тысячи гектаров леса. Тушат только те, что опасны для населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU