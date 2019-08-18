2019-08-18T21:32:16+03:00
В мире

Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по просьбе США

Свой отказ местные власти объяснили разницей санкционного режима Евросоюза и Соединённых Штатов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Гибралтар отказался задерживать иранский танкер Grace 1 по просьбе властей США. Ранее в Штатах удерживали судно по подозрению в нарушении санкции ЕС. Спустя некоторое время корабль отпустили.

В Гибралтаре отказ объяснили разницей санкционного режима Евросоюза и Соединенных Штатов, подчеркнув, что ограничительные меры Брюсселя «значительно уже» американских.

ИСТОЧНИК KP.RU

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