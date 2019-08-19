Почти восемь тысяч человек эвакуированы из-за пожаров на Канарах

СЕГОДНЯ 12:14 2019-08-19T12:14:59+03:00

Из-за пожаров на Канарах эвакуированы почти восемь тысяч жителей Фото: REUTERS

Со стихией не могут справиться вот уже неделю

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Из-за сильных природных пожаров на испанском острове Гран-Канария (Автономное сообщество Канарских островов) с курорта эвакуированы около восьми тысяч человек.

Проблемы с огненной стихией на Канарах начались еще неделю назад, когда при проведении сварочных работ пожар возник в горах провинции Лас-Пальмас. Что стало причиной возгораний в этот раз, пока неизвестно.

Новый лесной пожар начался на острове в субботу в районе населенного пункта Вальесеко. Лесные пожары охватили территорию площадью примерно 6 тыс. га. Огонь вплотную приблизился к населенным пунктам.

По данным на вечер 17 августа, ЧП заставило срочно эвакуироваться более четырех тысяч человек, в основном это жители горных деревень. Затем число эвакуированных удвоилось. В целях безопасности перекрыты некоторые дороги. Отдыхающим на курорте тоже не повезло – сильный ветер принес на побережье, где отдыхают туристы, дым от пожаров.

К сожалению, пока потушить огонь не удается, несмотря на то, что борьба с огненной стихией ведется непрерывно, с привлечением специальной авиации. Ситуация осложняется жаркой и ветреной погодой, сообщает Пятый канал.

Ранее сообщалось, что Иркутской области все еще горит лес. От пожаров на севере региона, в Киренском, Катангском и Мамско-Чуйском районах, густой смог распространяется по соседним территориям. Едкой гарью вынуждены дышать жители 62 городов и поселков в семи районах.

ИСТОЧНИК KP.RU