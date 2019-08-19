Россияне верят в медицинские браслеты, но боятся лечиться у врачей по видеосвязи

СЕГОДНЯ 14:08 2019-08-19T14:08:20+03:00

Россияне с опаской относятся к лечению по видеосвязи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Телемедицины активнее всего развита в регионах Дальнего Востока и Арктической зоны

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Россияне стали больше интересоваться инновациями в медицине. По результатам совместного исследования Аналитического центра НАФИ и организации «Цифровая экономика», у россиян растет интерес к инновациям в области медицины.

Уровень цифровой грамотности населения за 2018 год увеличился на 8 пунктов и достиг 60-ти по 100-балльной шкале. Граждане активно интересуются технологиями, позволяющими следить за своим здоровьем. Однако доверять готовы далеко не всем направлениям.

Например, больше половины опрошенных высказали заинтересованность использованием медицинских браслетов, которые могут непрерывно измерять жизненные показатели человека и передавать эти данные врачу, и возможностью выявления генетической предрасположенности к различным заболеваниям.

При этом респонденты недоверчиво отнеслись к покупке генно-модифицированных продуктов, а также возможности проконсультироваться с врачом по видеосвязи.

В пресс-службе Минздрава РФ отметили, что телемедицинские технологии активнее всего используются в регионах Дальнего Востока и Арктической зоны, где в силу климатических особенностей и низкой плотности населения врачам приходится чаще общаться с пациентами по видеосвязи.

По мнению медиков, интерес пациентов возможности телемедицины могут стать хорошим инструментом профилактики наряду с традиционной диспансеризацией.

- Бывают случаи, когда консультация с врачом по видеосвязи – единственная возможность правильно оценить состояние пациента и направить его в нужное учреждение, а иногда это может спасти жизнь человека, — сказала "Известиям" член комиссии по здравоохранению Мосгордумы и главный врач столичного госпиталя для ветеранов войн № 2 Вера Шастина.

Интересно, что молодое поколение более заинтересовано относится к инновациям в генетике, а представители старшего поколения, наоборот, более скептически.

ИСТОЧНИК KP.RU