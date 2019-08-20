СЕГОДНЯ 06:10 2019-08-20T06:10:39+03:00

Из-за сильной жары за неделю в Японии погибли семь человек Фото: REUTERS

Больше семи тысяч госпитализированы с тепловым ударом

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В Японии как минимум семь человек умерли из-за аномальной жары за неделю. Помимо этого, еще порядка семи тысяч госпитализированы в больницы с тепловым ударом.

Как сообщает, главное пожарное управление Японии, температурные аномалии не покидают страну. В ряде регионов температура держится на отметке выше 35 градусов Цельсия.

Большинство пострадавших и погибших от сильной жары это люди пожилого возраста. Сообщается, что они, как правило, в целях экономии не включали кондиционеры. При этом аномально высокие температуры установились в стране еще месяц назад. На прошлой неделе в префектуре Ниигата воздух раскалился до 40 градусов. В городе Тайнай днем было 40,7 градуса.

В прошлом году жертвами жары стали 150 человек, в больницы попали десятки тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU