Из-за сильной жары за неделю в Японии погибли семь человек
В Японии как минимум семь человек умерли из-за аномальной жары за неделю. Помимо этого, еще порядка семи тысяч госпитализированы в больницы с тепловым ударом.
Как сообщает, главное пожарное управление Японии, температурные аномалии не покидают страну. В ряде регионов температура держится на отметке выше 35 градусов Цельсия.
Большинство пострадавших и погибших от сильной жары это люди пожилого возраста. Сообщается, что они, как правило, в целях экономии не включали кондиционеры. При этом аномально высокие температуры установились в стране еще месяц назад. На прошлой неделе в префектуре Ниигата воздух раскалился до 40 градусов. В городе Тайнай днем было 40,7 градуса.
В прошлом году жертвами жары стали 150 человек, в больницы попали десятки тысяч.
ИСТОЧНИК KP.RU