2019-08-20T11:58:24+03:00
Политика

Трамп обсудил Brexit с Джонсоном

Политики также обговорили экономические вопросы
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Борис Джонсон и Дональд Трамп обсудили выход Британии из ЕвросоюзаБорис Джонсон и Дональд Трамп обсудили выход Британии из ЕвросоюзаФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Политики обсудили предстоящий выход Британии из Евросоюза и расширение торговых связей между двумя странами.

- Мы обсудили Brexit и то, как скоро мы сможем перейти к соглашению о свободной торговле между США и Великобританией. Я с нетерпением жду встречи с Борисом в эти выходные на G7 во Франции!, - написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, Британия должна была выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года. Однако из-за разногласий в парламенте дата выхода была перенесена.

При вступлении в должность премьера Борис Джонсон заявил о том, что Великобритания должна выйти из ЕС до 31 октября «при любом развитии событий». Также он не раз заявлял о том, что выступает за жесткий Brexit: разрыв экономических связей с Европой безо всяких компенсаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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