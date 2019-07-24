СЕГОДНЯ 18:11 2019-07-24T18:11:11+03:00

Новый глава Консервативной партии в очередной раз пообещал, что при любом раскладе Британия выведет из ЕС к 31 октября

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В среду, 24 июля, новоизбранный глава Консервативной партии Борис Джонсон официально стал премьер-министром Великобритании после того, как он прибыл в Букингемский дворец на аудиенцию к королеве Елизавете II, которая в свою очередь поручила ему сформировать правительство.

Церемония вступления в должность премьер-министра предусматривает написание от руки секретного письма на случай ядерной атаки и гибели правительства, после чего четыре так называемых письма последней надежды отправят и командирам четырёх подводных лодок Великобритании.

При вступлении в должность премьер-министра Великобритании Борис Джонсон в очередной раз заявил, что Соединённое Королевство должно выйти из Евросоюза до 31 октября «при любом развитии событий».

Как писал ранее сайт kp.ru, в преддверии вступления Бориса Джонсона в должность премьер-министра Великобритании в отставку подали замглавы Министерства иностранных дел Великобритании Алан Дункан, глава британского Министерства финансов Филип Хаммонд, министр юстиции королевства Дэвид Гок. Политики не согласны с позицией Джонсона в отношении «жесткого» Brexit без соглашения с Брюсселем

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что покинет свой пост 7 июня этого года. Джонсона называют главным кандидатом на освободившуюся должность. Во вторник, 23 июля, в борьбе за кресло лидера Консервативной партии Джонсон опередил своего соперника Джереми Ханта, набрав 92 153 голоса. Тереза Мэй уже сообщила, что продолжит выполнять обязанности депутата Палаты общин парламента Великобритании.

ИСТОЧНИК KP.RU