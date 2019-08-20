Не лей йод на раны: врачи напомнили о правилах использования антисептиков
Эксперты-медики напомнили о правильном употреблении обеззараживающих средств, таких как йод и зеленка.
Врачи напоминают, что раны ни в ком случае нельзя обрабатывать раны чистым йодом, так как он наносит дополнительный ожог мягким тканям и хоть и обеззарараживает, но замедляет заживление и провоцирует появление шрамов. Также йод нарушает функционирование слизистых, довольно часто вызывает аллергию и противопоказан людям с заболевания щитовидной железы, сообщает РИА Новости.
«Есть современные средства на основе йода, которые эффективно препятствуют инфицированию раны, — это его водные растворы (бетадин, повидон-йод, йодопирон). Следует отдавать предпочтение именно им», — рассказал хирург отделения сосудистой хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, кандидат медицинских наук Заурбек Адырхаев.
Тем не менее йод и зеленка гораздо более эффективные средства, чем например, перекись водорода и при высоком риске заражения предпочтительно использовать именно их.
ИСТОЧНИК KP.RU