Не лей йод на раны: врачи напомнили о правилах использования антисептиков

СЕГОДНЯ 12:03 2019-08-20T12:03:28+03:00

Многие россияне просто смазывают раны чистым йодом, и это неправильно Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Хирург рассказал как обезопасить себя от заражения, не сделав еще хуже

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Эксперты-медики напомнили о правильном употреблении обеззараживающих средств, таких как йод и зеленка.

Врачи напоминают, что раны ни в ком случае нельзя обрабатывать раны чистым йодом, так как он наносит дополнительный ожог мягким тканям и хоть и обеззарараживает, но замедляет заживление и провоцирует появление шрамов. Также йод нарушает функционирование слизистых, довольно часто вызывает аллергию и противопоказан людям с заболевания щитовидной железы, сообщает РИА Новости.

«Есть современные средства на основе йода, которые эффективно препятствуют инфицированию раны, — это его водные растворы (бетадин, повидон-йод, йодопирон). Следует отдавать предпочтение именно им», — рассказал хирург отделения сосудистой хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, кандидат медицинских наук Заурбек Адырхаев.

Тем не менее йод и зеленка гораздо более эффективные средства, чем например, перекись водорода и при высоком риске заражения предпочтительно использовать именно их.

ИСТОЧНИК KP.RU