2019-08-20T13:20:27+03:00
Экономика

Российская ракета будет в несколько раз дешевле западных аналогов

Рогозин рассказал о преимуществах российской сверхтяжелой ракеты «Енисей»
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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Российская сверхтяжелая ракета совершит первый полет в 2028 годуРоссийская сверхтяжелая ракета совершит первый полет в 2028 годуФото: REUTERS
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В конце марта 2018 года Роскосмос заказал у Ракетно-космической корпорации "Энергия" проект сверхтяжелого ракетного комплекса «Енисей». Ракета будет собираться по принципу независимых модулей и сможет нести нагрузку до 70 тонн. Цена контракта составила 1,6 млрд рублей, а эскизы будут готовы еще до конца октября.

"Мы не хотим ограничиваться каким-то разовым полетом. Нам важно создать технологию, которая позволит намного дешевле, чем у американцев, эксплуатировать дальний космос. Пока, по нашим расчетам, российская сверхтяжелая ракета будет примерно в четыре раза дешевле американской, что важно для страны", - сказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

В соответствии с Федеральной целевой программой первый запуск сверхтяжелой ракеты "Енисей" должен быть выполнен в 2028 году с космодрома «Восточный», сообщает ТАСС. Ракету планируется использовать в первую очередь для освоения Луны и окололунного пространства. Проект предполагает возможность отправки до 27 тонн груза к спутнику Земли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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