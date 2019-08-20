2019-08-20T13:47:41+03:00
Общество

Дмитрий Рогозин похвалил Илона Маска за то, что тот расшевелил Роскосмос

Глава госкорпорации также рассказал о преимуществах новой российской ракеты
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Дмитрий Рогозина похвалил корпорацию Илона МаскаДмитрий Рогозина похвалил корпорацию Илона МаскаФото: пресс-служба Роскосмоса
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выступил на молодежном форуме «Машук-2019». В ходе своей речи он выразил благодарность американскому предпринимателю Илону Маску за то, что тот составляет живую конкуренцию Роскосмосу.

- То, что Маск появился, для нас это тоже хорошо. Мы почивали на лаврах, у нас все было замечательно, 40% всего рынка пусковых услуг держали под контролем, а сейчас вызов, - приводит слова Рогозина РИА Новости.

Он также отметил, что Роскосмосу сложно конкурировать с корпорацией Маска, потому что та устанавливает несправедливо низкие цены на мировом рынке. Основную же прибыль SpaceX получает от Пентагона, где пуски в три раза дороже.

Не смотря на это, Роскосмос разрабатывает новые ракеты, которые смогут конкурировать с корпорацией Маска, заключил Рогозин.

На этом же форуме глава Роскосмоса рассказал о преимуществах сверхтяжелой российской ракеты «Енисей». Она сможет поднимать нагрузку до 70 тонн. По предварительным расчетам, стоить такая ракета будет 1,6 млрд рублей, что в четыре раза дешевле американского аналога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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