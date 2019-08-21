В Минздраве рассказали о действенных методах борьбы со стрессом

СЕГОДНЯ 05:57 2019-08-21T05:57:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Министерстве здравоохранения рассказали, как лучшего всего стоит бороться со стрессом. По словам экспертов, в этом могут помочь орехи, бананы и имбирь, полноценный сон и плавание. Помимо этого, эффективный метод – чередование интенсивной работы с отдыхом. Все это позволит не только при борьбе со стрессом, но и сократит риск развития гипертонии, ишемической болезни сердца и бронхиальной астмы.

- В современном обществе бегство от стресса – занятие сложное, но не безнадежное. Есть рациональный подход: обучение навыкам преодоления стресса, повышение стрессоустойчивости. Помочь в этом могут занятия релаксацией, аутотренингом и йогой, - говорится в сообщении.

Медики также рекомендуют регулярно отдыхать на природе. При борьбе со стрессом также поможет хороший сон. Физическая нагрузка также благоприятно скажется на человеке, особенно, если речь идет о занятия в воде или рядом с ней. А вот алкоголь и табак, как пишет "РИА Новости" не помогут в нелегкой борьбе.

ИСТОЧНИК KP.RU