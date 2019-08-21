Кравчук рассказал о роли США в отказе Киева от ядерного оружия

СЕГОДНЯ 07:26 2019-08-21T07:26:25+03:00

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После распада СССР Киев был вынужден отказаться от ядерного вооружения из-за угрозы санкций со стороны Вашингтона. Соответствующие заявление сделал бывший президент Украины Леонид Кравчук.

«Нас поставили прямо перед выбором – или мы складываем ядерное оружие, или на нас окажут экономическое давление, в том числе и применят санкции», - сказал он в эфире «24 канала».

Кравчук отметил, что Вашингтон боялся угрозы со стороны Киева, где было 165 ядерных баллистических комплексов, которые были нацелены на Соединенные штаты. «Кто мог гарантировать, что никто не нажмет кнопки и не выпустит ракету? А она бы попала в цель, которая была предусмотрена специальным шифром», - добавил бывший лидер незалежной.

Ранее первый украинский президент ответил тем, кто призывал Киев вновь обзавестись ядерной бомбой, чтоб сбросить ее на Донбасс или Москву. По словам Кравчука, «Украина с ядерным оружием — это обезьяна с гранатой».

ИСТОЧНИК KP.RU