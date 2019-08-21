США и Румыния выступили против «Северного потока - 2»

СЕГОДНЯ 08:35 2019-08-21T08:35:19+03:00

В Вашингтоне и Бухаресте заявили, что проект трубопровода может угрожать национальной безопасности стран-союзников

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Энергетическая безопасность является вопросом национальной безопасности, поэтому Вашингтон и Бухарест выступают против проекта трубопровода «Северный поток – 2», который ставит союзников в зависимость от России. Соответствующие заявление было опубликовано по итогам встречи президента США Дональда Трампа и лидера Румынии Клауса Йоханниса в Белом доме.

«Мы подчеркиваем наше несогласие с "Северным потоком – 2" и другими проектами, которые ставят наших союзников и партнеров в зависимость от энергоносителей из России», - говорится в распространенном сообщение.

Соединенные Штаты и Румыния также намерены подробно изучить румынский инвестиционный климат в области энергетики, чтобы это было выгодно обеим странам.

Ранее в Министерстве иностранных дел России обратили внимание на «постоянное и бесцеремонное вмешательство» Соединенных Штатов в процесс формирования проекта трубопровода. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Вашингтон напрямую требует от Берлина отказаться от своих интересов.

ИСТОЧНИК KP.RU