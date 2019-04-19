В МИД РФ серьезно обеспокоены вмешательствами в проект «Северный поток - 2»

СЕГОДНЯ 15:24 2019-04-19T15:24:04+03:00

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В Министерстве иностранных дел серьезное беспокойство вызывает действия Еврокомиссия в отношении проекта трубопровода «Северный поток – 2», а также постоянное и бесцеремонное вмешательство в процесс формирования проекта Соединенных Штатов. Соответствующие заявление сделал глава МИД Сергей Лавров

«То, что происходит с "Северным потоком", вызывает очень серьезное беспокойство. Еврокомиссия изначально получила юридическое заключение, что "Северный поток-2" никоим образом не нарушает газовую директиву, потом Еврокомиссия сделала все, чтобы внести поправки в эту газовую директиву, которые устанавливают правила задним числом для уже сделанных инвестиций», - заявил министр.

«Вмешательство в процесс формирования проекта "Северный поток - 2" со стороны Соединенных Штатов просто бесцеремонно», - отметил он. Лавров привел в пример «регулярные публичные заявления посла США в Берлине, который просто требует от германского правительства изменить свою позицию и пойти наперекор собственным интересам».

Напомним, ранее компания Nord Stream 2 AG подала Копенгагену заявку уже по третьему варианту маршрута «Северный поток - 2». Не задолго до этого глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что затягивание Данией вопроса согласования маршрута газопровода не повлияет на сроки реализации проекта, в котором, по его словам, заинтересованы европейские потребители.

ИСТОЧНИК KP.RU