2019-08-21T11:56:34+03:00
В мире

Президент Мозамбика назвал русских «нацией победителей»

Об этом Филипе Жасинту Ньюси рассказал на деловом форуме в Москве
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Филипе Жасинту НьюсиФилипе Жасинту НьюсиФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
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Выступая на российско-мозамбикском деловом форуме в Москве, президент республики Филипе Жасинту Ньюси высоко оценил давнюю историю отношений двух стран и призвал россиян инвестировать в Африку:

— Русские — это нация победителей. Если они придут в нашу страну со своими проектами, то их ждёт успех, — сообщил президент.

Действительно, товарооборот между двумя государствами за первое полугодие нынешнего года возрос на треть, и это не предел.

— В нашей стране много природных запасов (уголь, газ, графит, драгоценные камни). Мы обещаем прибыльный возврат инвестиций в нашу экономику. У российских промышленников и финансистов прекрасная репутация, ждём вас в нашей стране, — подчеркнул Филипе Жасинту Ньюси.

Полная версия выступления африканского лидера на бизнес-форуме в Москве доступна на сайте KP.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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