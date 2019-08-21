Президент Мозамбика: Россия списала 90% нашего долга, мы ценим таких партнёров

Выступая на российско-мозамбикском деловом форуме в Москве, президент этой республики Филипе Жасинту Ньюси поблагодарил Россию за списание госдолга Мозамбика. И пообещал сделать встречные шаги для развития нашего экспорта на юго-восток Африки:

— Советский Союз сыграл в нашей борьбе за свободу большую роль [Мозамбик получил независимость от Португалии в 1975 году — прим. ред], — начал африканский политик. — Мы прибыли сюда, чтобы укрепить прочные узы, которые объединяют наши страны. Наши связи — военно-технические, политические — имеют долгую историю и очень прочны. Но мы хотели бы открыть новый этап, где было бы представлено и экономическое измерение. В нашей стране много природных запасов (уголь, газ, графит, драгоценные камни). Мы обещаем прибыльный возврат инвестиций в нашу экономику. У российских промышленников и финансистов прекрасная репутация, ждём вас в нашей стране!

Также президент затронул вопрос, который у некоторых вызывает непонимание — зачем Россия простила нашему партнёру его советские долги в размере $40 млн:

— Россия списала 90% госдолга Мозамбика. Мы очень высоко ценим подобных партнёров и будем стараться открывать именно для них новые возможности. У нас плодородные земли, обширные водные ресурсы, сельское хозяйство растёт быстрее всех остальных отраслей экономики: мы выращиваем и продовольственные, и технические культуры.

В итоге, по словам высокого гостя, перед Россией на его родине сейчас открываются огромные возможности.

— Мы говорим: кто приходит первым, тот берёт всё. Русские были среди тех, кто боролся за независимость Мозамбика, однако тогда многие возможности не были использованы. Но сейчас мы начали экономические реформы, широко открываем двери перед российскими предпринимателями. К нам едут туристы со всего мира, включая, конечно, и русских, — подчеркнул Филипе Жасинту Ньюси. — Русские — это нация победителей. Если они придут в нашу страну со своими проектами, то их ждёт успех.

Представители его страны уже заинтересованы закупать у нас товары и услуги — геологоразведку, оборудование, удобрения, внедорожники УАЗ.

— Африканский континент и, в частности, Мозамбик — быстро развивающийся рынок. Потенциал Мозамбика неизмеримо превосходит его текущий уровень. Товарооборот между нашими странами за прошлый год достиг $115 млн, а за первое полугодие нынешнего — возрос на 32%, — рассказал один из соорганизаторов форума, зам. председателя Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко.

В скобках заметим — экспорт российских изделий в Мозамбик в четыре раза больше обратного товаропотока.

— Ищем новые формы партнёрства [c Россией — прим. ред.] для дальнейшего развития нашего сельского хозяйства, нефтегазовой промышленности и других областей, — ответил на это председатель Конфедерации экономических ассоциаций Республики Мозамбик — Агаштиньу Вума. — Динамика взаимодействия между Мозамбиком и Россией нам видится чрезвычайно позитивной.