2019-08-21T12:03:45+03:00
Звезды

Человек-паук покидает киновселенную Marvel из-за разборок Disney и Sony

Глава студии отказался продюсировать новые фильмы
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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Последний совместный фильм студий - «Человек-паук: вдали от дома».Последний совместный фильм студий - «Человек-паук: вдали от дома».Фото: кадр из фильма
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Disney и Sony больше не будут сотрудничать в работе над фильмами о Человеке-пауке. Глава студии Marvel Кевин Файги больше не будет продюсировать новые проекты с участием супергероя, а сам персонаж больше не появится в одноименной киновселенной.

Киностудия Marvel принадлежит Disney. Права на использование Человека-паука в кино принадлежат Sony, давшей в 2015 году Marvel Studios временное разрешение на использование персонажа в своих фильмах, сообщает Deadline.

После выхода последней картины «Человек-паук: вдали от дома» между студиями произошел конфликт. Disney настаивала на новой сделке, предполагающей финансирование половины стоимости будущих фильмов о Человеке-пауке с ее стороны и при этом получение половины прибыли от проката. Sony же хотела сохранить условия, при которых Disney получали 5% от сборов фильма за первый день и весь доход от продажи сопутствующих товаров.

Позднее Sony прокомментировала ситуацию, возложив ответственность на бывшего партнера. По официальному заявлению студии, настоящей причиной разногласия стал отказ Disney Кевину Файги в должности продюсера фильмов о Человеке-пауке. Sony выразила надежду, что ситуация изменится в будущем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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