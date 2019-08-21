2019-08-21T12:16:32+03:00
Политика

Сенатор Ольга Тимофеева назвала «очередной ловушкой» приглашение РФ на G7

Ранее такую возможность обсуждали Дональд Трамп и Эммануэль Макрон
Ася РОМАНЧУК
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Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обговаривают возможность пригласить Россию на саммит G7Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обговаривают возможность пригласить Россию на саммит G7Фото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп принял предложение французского лидера Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.

Сенатор Ольга Тимофеева, комментируя данную новость, предположила, что это может быть «очередной ловушкой» Запада.

Ситуация, которая сегодня сложилась в мире, требует участия всех заинтересованных сторон, считает Тимофеева. Запад самостоятельно не может решить эту проблему и пытается «решить свои проблемы за счет России».

- Запад должен говорить с Россией только на равных условиях, с учетом российских интересов и условий. К тому же, приглашение Запада может оказаться ловушкой. Так это или нет, мы поймем в ближайшее время, - комментирует ФАН политик.

Она уверена, что судить можно будет по предложениям, которые поступят России. Если это партнерское взаимодействие, то России есть что предложить в ответ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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