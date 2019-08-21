Трамп поддержал Макрона в идее вернуться к формату G8 с участием России

СЕГОДНЯ 06:51 2019-08-21T06:51:50+03:00

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Президент США Дональд Трамп поддержал своего коллегу из Франции Эмманюэль Макрона в его стремлении вернуться к формату G8 с участием России. По замыслу французского лидера РФ могла бы вернуться в «большую восьмерку» уже в 2020 году.

По данным CNN, лидеры Франции и США во вторник вечером обсудили эту идею в телефонном разговоре. Как сообщили источники телеканала в администрации американского лидера, с идеей пригласить Россию в 2020 году выступил сам Макрон. Сообщается, что Дональд Трамп намерен обсудить вероятность возвращения к формату G8 на предстоящем саммите Группы семи. Он пройдет в Биарриц с 24 по 26 августа.

Напомним, что накануне сайт kp.ru писал о завялении американского лидера о целесообразности возвращения России в «большую восьмерку». Глава Штатов рассказал об этом журналистам в Вашингтоне во время встречи с лидером Румынии Клаусом Йоханнисом.

ИСТОЧНИК KP.RU