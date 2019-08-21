СЕГОДНЯ 12:55 2019-08-21T12:55:00+03:00

Трамп и Макрон обсудят ситуацию на Украине во время сессии G7 Фото: REUTERS

Ранее лидеры Франции и США сообщили, что в Биаррице намерены поднять вопрос о возращении России в «большую восьмерку»

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и его французский коллега Эмманюэль Макрон намерены обсудить ситуацию на Украине на первой сессии G7 в Биаррице с 24 по 26 августа.

«Дональд Трамп и глава Французской республики договорились обсудить Украину в ходе первой сессии G7, который откроется в среду на три дня в Биаррице»,- приводит агентство Рейтер слова дипломатического источника.

Как сообщает агентство именно от развития ситуации на Украине зависит вопрос возвращения России в «большую восьмерку»

Напомним, ранее в телефонном разговоре лидер США поддержал французского президента в его стремлении вернуться к формату G8 с участием России уже в 2020 году. Тогда главы государств договорились, что обсудят вопрос возвращения Москвы в «восьмерку» на первой сессии G7 в Биаррице.

Незадолго до этого во время встречи с лидером Румынии Клаусом Йоханнисом глава Белого дома также сообщил о целесообразности возвращения Москвы в «большую восьмерку».

ИСТОЧНИК KP.RU