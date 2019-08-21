Глава МИД Германии считает важным диалог с Россией

СЕГОДНЯ 13:08 2019-08-21T13:08:44+03:00

По словам министра, снова появилась надежда на появление света в конце туннеля

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что необходим прямой и открытый диалог с Россией. Об этом министр рассказал журналистам перед вылетом в Москву, где он намерен провести переговоры с главой МИДа РФ Сергеем Лавровым.

Хайко Маас в беседе с журналистами рассказал, что сейчас с Россией у Германии принципиально разные позиции по многим направлениям. "Для этого нам нужен прямой и открытый диалог", - заявил он.

Также министр отметил, - "в вопросах перемирия, разведения сил и реализации минских соглашений, наконец, снова появилась надежда на появление света в конце туннеля. Сейчас все стороны должны продемонстрировать готовность к диалогу и действиям, иначе в этом конфликте продолжат гибнуть люди".

Неделю назад у Хайко Мааса в очередной раз сломался самолет, однако министр быстро смог пересесть на запасной авиалайнер.

ИСТОЧНИК KP.RU