У главы МИД Германии опять сломался самолет

12 Авг. 23:59 2019-08-13T00:26:25+03:00

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас был вынужден вылететь в Нью-Йорк на запасном самолете Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас был вынужден вылететь в Нью-Йорк на запасном самолете, потому что правительственный Airbus A321, на котором он собирался отправиться на заседание Совбеза ООН, оказался неисправным.

Причем поломку обнаружили буквально перед взлетом воздушного судна из Берлина, поэтому борт пришлось заменить на Airbus A319. В итоге Хайко Маас вылетел в Америку с задержкой в полчаса.

Пресс-служба Военно-воздушных сил ФРГ сообщила в Twitter, что у A321 был «дефект вентиляционного клапана на крыле», и неисправность уже устранили.

Хайко Маас отправился в США на запасном лайнере с получасовой задержкойФото: GLOBAL LOOK PRESS

Стоит отметить, что это не первый неприятный инцидент с самолетом немецкого правительства. Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале апреля Airbus A340 «Конрад Аденауэр», на котором Хайко Маас прилетел в Нью-Йорк, приземлился в аэропорту со сломанным шасси.

А ранее, в ноябре прошлого года, канцлер Германии Ангела Меркель пропустила первый день саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе из-за поломки этого же лайнера, после чего Минобороны ФРГ решило купить для нее новый самолет.

ИСТОЧНИК KP.RU