В Британии новорожденная девочка умерла из-за молока матери

СЕГОДНЯ 13:22 2019-08-21T13:22:08+03:00

Врачи назначили женщине сильное обезболивающее и пообещали, что вреда младенцу оно не принесет

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Ребенок умер из-за лекарств, которые попали к нему с молоком матери. The Metro пишет, что девочке было всего пять дней. В больнице ее матери назначили сильные обезболивающие препараты из-за болей в спине, начавшихся у нее еще во время беременности.

Ребенок родился 25 сентября. Женщина планировала продолжить прием лекарств и хотела отказаться на время от грудного кормления. Но врачи заверили ее, что препарат вреда младенцу не принесет. Три дня мама и дочь пролежали в больничной палате, потом выписались домой. На пятый день сердце младенца остановилось.

-«Трамадол» относительно новый препарат, который может вызвать серьезную абстиненцию, и может передаваться через грудное молоко, - сказал эксперт по педиатрии профессор Питер Флеминг.

Другие педиатры посчитали, что обезболивающее «сыграло свою роль», но не исключают, что были нарушены правила ухода за младенцем или имелись врожденные заболевания у девочки.

За жизнь еще одного ребенка, получившего «опасное грудное молоко» борются московские врачи. Восьмимесячную девочку положили в реанимацию из-за отравления каннабисом. Врачи предполагают, что наркотик попал к младенцу через грудное молоко.

ИСТОЧНИК KP.RU