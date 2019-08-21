В Британии новорожденная девочка умерла из-за молока матери
Ребенок умер из-за лекарств, которые попали к нему с молоком матери. The Metro пишет, что девочке было всего пять дней. В больнице ее матери назначили сильные обезболивающие препараты из-за болей в спине, начавшихся у нее еще во время беременности.
Ребенок родился 25 сентября. Женщина планировала продолжить прием лекарств и хотела отказаться на время от грудного кормления. Но врачи заверили ее, что препарат вреда младенцу не принесет. Три дня мама и дочь пролежали в больничной палате, потом выписались домой. На пятый день сердце младенца остановилось.
-«Трамадол» относительно новый препарат, который может вызвать серьезную абстиненцию, и может передаваться через грудное молоко, - сказал эксперт по педиатрии профессор Питер Флеминг.
Другие педиатры посчитали, что обезболивающее «сыграло свою роль», но не исключают, что были нарушены правила ухода за младенцем или имелись врожденные заболевания у девочки.
За жизнь еще одного ребенка, получившего «опасное грудное молоко» борются московские врачи. Восьмимесячную девочку положили в реанимацию из-за отравления каннабисом. Врачи предполагают, что наркотик попал к младенцу через грудное молоко.
ИСТОЧНИК KP.RU