2019-08-21T16:40:17+03:00
Политика

Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа

Этот трюк они исполнят на Авиасалоне "Макс-2019"
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Летчики группы "Первый полет" показали новую фигуру высшего пилотажаЛетчики группы "Первый полет" показали новую фигуру высшего пилотажаФото: принтскрин видео.
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Российские летчики уже вовсю готовятся к международному Авиасалону МАКС-2019. Там они продемонстрируют зрителям эффектные фигуры высшего пилотажа. Одну из фигур – «Пропеллер», летчики вообще будут исполнять впервые.

- Самолеты будут вращаться параллельно друг другу, на постоянном углу 180 градусов. Зритель сможет увидеть проекцию пропеллера, дымовой след создаст радиус, - рассказал «Звезде» руководитель пилотажной группы группы «Первый полет» Дмитрий Самохвалов.

Именно его подопечные – Роман Овчинников и Антон Беркутов будут исполнять этот сложнейший трюк. Сейчас летчики готовятся к фестивалю и проводят репетиции, которыми можно полюбоваться на видео.

Ависалон МАКС-2019 пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. В программе мероприятия – выступления лучших летчиков, которые продемонстрируют возможности военных и гражданских самолетов. Также планируются выступления семи пилотажных групп, которые устроят настоящее шоу в небе над Раменским.

Новая фигура группового высшего пилотажа Пропеллер: первые кадры репетиции. Пропеллер представляет собой сложный технический элемент, исполнять на МАКС ее будут Роман Овчинников и Антон Беркутов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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