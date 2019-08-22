В работе Instagram снова произошел сбой

СЕГОДНЯ 01:29 2019-08-22T01:29:30+03:00

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В работе социальной сети Instagram второй раз за неделю зафиксировали сбой. В России больше всего о неполадках сообщают пользователи из Москвы. В основном жалобы приходят из США, Бразилии и Германии. С неполадками также столкнулись в Великобритании, Франции, Нидерландах, Италии, Австрии и Швеции.

Пользователи приложения в основном не могут обновить ленту новостей. Об этом сообщают около 64% людей, испытывающих трудности. Еще 22% юзеров и вовсе не могут зайти в социальную сеть, 13% сообщают о том, что не могут просмотреть Stories.

- Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 11:53 по времени Восточного побережья США, - говорится в сообщении сервиса Downdetector.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в понедельник, 19 июля был отмечен крупный сбой в работе Instagram по всему миру. Около 85% пользователей испытывали проблемы со входом в социальную сеть.

ИСТОЧНИК KP.RU