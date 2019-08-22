2019-08-22T14:19:50+03:00
Общество

В Госдуме поддержали введение киберспортивных дисциплин в школах

Депутат Борис Чернышов считает, что компьютерные игры способны повлиять на выбор будущей карьеры
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Введение уроков по киберспорту могло бы помочь школьникам в выборе жизненного путиВведение уроков по киберспорту могло бы помочь школьникам в выборе жизненного путиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Внесение киберспортивных дисциплин в школьную программу могло бы помочь учащимся с выбором дальнейшего жизненного пути. Такое мнение озвучил депутат Государственной думы Борис Чернышов, комментируя инициативу "Института развития интернета".

Сайт kp.ru писал, что ранее ИРИ составил список компьютерных игр, которые способны развивать у подростков навыки командной работы, стратегического мышления, логики, скорости реакции и креатива. В перечень вошли Hearthstone, FIFA 19, Dota 2, Dota Underlords, World of Tanks, Minecraft и CodinGame.

Чернышов обратил внимание на то, что дети и сейчас в них играют, но подключение к этому вопросу специалистов, помогло направить увлечение в правильное русло. Они бы выявляли наиболее развитые способности учащихся и помогали им совершенствоваться. К тому же, речь идет не об обязательных уроках, а о факультативах, добавил депутат и привел пример.

"В игре FIFA много показателей, много параметров, которые приходится анализировать, чтобы подобрать оптимальный состав, выявить слабых игроков. <...> Впоследствии эти знания могут быть применены при формировании настоящих команд в реальной жизни. Может быть, это станет основой для будущей карьеры", - цитирует ФАН Чернышова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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