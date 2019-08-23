2019-08-23T09:47:14+03:00
Общество

Крепче держись, шофер: названы опасные для репродуктивного здоровья профессии

Список опасных профессий для женщин оказался значительно больше
Юлия САЛЬНИКОВА
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В НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова выяснили, какие профессии негативно сказываются на репродуктивное здоровье. Результаты исследования приводит RT. Для женщин список оказался значительно больше. Например, ученые предупреждают об опасности тех, кто работает с холодильниками и печами. Холод и жара, а также экстремальный климат сказываются на возможность выносить и родить здоровых детей.

Отрицательно влияют вибрации. Потому в список опасных попали профессии дорожника, гравера и водителя. Вредными назвали профессии, связанные с химией (маляры, штукатуры) и микроорганизамами (лаборанты, работники сельхозпредприятий).

- Женщинам не рекомендуется работать укладчиками-упаковщиками, формовщиками, поскольку эти профессии связаны с поднятием тяжестей, - сообщают исследователи.

Мужчинам, кстати, тяжести поднимать разрешили. На репродуктивное здоровье это не влияет. Для них вредно, как для женщин, работать с химическими препаратами, микроорганизмами, мужчинам советую беречь себя от вибраций. Этот список для обоих полов дополняет «сидячая работа».

- Низкая двигательная активность, недостаточный сон увеличивают риск патологий репродуктивной системы, -добавляют в НИИ медицины труда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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