Эксперты: будущим родителям вредно работать на транспорте и в салонах красоты

Специалисты Научно-исследовательского института медицины труда им. Академика Н.Ф.Измерова рассказали, какие условия труда хуже всего сказываются на способности родить здоровых детей.

Первым делом в черный список попали работы, где приходится часто сталкиваться с воздействием опасных химических веществ. Это не только традиционно мужской труд на нефтеперерабатывающих, металлургических заводах и прочих производствах. Но и вполне мирные, часто занимаемые женщинами должности операторов на автозаправках. А также малярная работа в строительных бригадах. И даже гламурные стилисты и мастера маникюра рискуют повредить свое репродуктивное здоровье, поскольку приходится часто вдыхать пары краски для волос, лаков и спреев. Поэтому специалисты советуют не забывать о защитных масках и перчатках.

В список профессий, неблагоприятных для будущих родителей, неожиданно попала работа в условиях вибрации. Из самых распространенных это, например, профессия водителей транспорта. Врачи поясняют: долговременная вибрация грозит опущением органов брюшной полости и малого таза, а также ведет к нарушению тонуса кровеносных сосудов и повреждению стенок капилляров. В результате ухудшается кровоснабжение, в том числе половых органов. Меньше шансов зачать ребенка - как у женщин, так и у мужчин; выше риск выкидыша.

Первым делом в черный список попали работы, где приходится часто сталкиваться с воздействием опасных химических веществФото: Алексей БУЛАТОВ

Опасными для репродуктивного здоровья эксперты также назвали:

- труд при экстремальных температурах - слишком низких и слишком высоких (на заводах, цехах с холодильным оборудованием и т. п.),

- работу, где человек подвергается воздействию сильных электромагнитных полей (сотрудники операторов мобильной связи на базовых станциях, экипажи самолетов и др.),

- работы, связанные с поднятием тяжестей (для женщин),

- профессии, где работники сталкиваются с микроорганизмами - начиная с медицинских и исследовательских учреждений и заканчивая водоочистными предприятиями и работой в животноводстве.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Как снизить риски?

Если вы не готовы ради будущего потомства менять работу, соблюдайте правила охраны труда, советуют специалисты.

- Не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты - маски, перчатки, респираторы, защитная одежда и обувь.

- Проходите периодические медицинские профосмотры - чтобы вовремя обнаружить первые признаки нарушений здоровья и принять меры.

- Больше двигайтесь - это способствует улучшению кровообращения, в том числе в половых органах, снижает риск воспалений.

- Избегайте переработок и ведите здоровый образ жизни, в первую очередь бросайте курить и не злоупотребляйте алкоголем.