Авиакомапания Interjet не будет отказываться от российских самолетов SSJ100
Слухи о том, что крупнейший эксплуатант SSJ-100 будет продавать российские самолеты, прокомментировали представители предприятия "Гражданских самолета Сухого" (ГСС). Поводом для выступления стала информации, опубликованная в СМИ. Журналисты сообщили о «сложном финансовом положении мексиканской авиакомапании Interjet и якобы о принятом решении отказаться от использования самолетов SSJ100.
В ГСС подтвердили, что авиакомпания действительно снизила интенсивность использования самолетов этого типа. Но причина не связана с желанием компании отказаться от SSJ100. Причина в «состоянии транспортной отрасли Мексики». Подготовлены предложения по улучшению показателей эксплуатации самолета.
В России самолет SSJ-100 в мае текущего года загорелся в аэропорту Шереметьево. При этом по данным экипажа "Суперджета", причиной пожара стало попадание в самолет молнии.
ИСТОЧНИК KP.RU