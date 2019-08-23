Авиакомапания Interjet не будет отказываться от российских самолетов SSJ100

СЕГОДНЯ 13:35 2019-08-23T13:35:36+03:00

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Слухи о том, что крупнейший эксплуатант SSJ-100 будет продавать российские самолеты, прокомментировали представители предприятия "Гражданских самолета Сухого" (ГСС). Поводом для выступления стала информации, опубликованная в СМИ. Журналисты сообщили о «сложном финансовом положении мексиканской авиакомапании Interjet и якобы о принятом решении отказаться от использования самолетов SSJ100.

В ГСС подтвердили, что авиакомпания действительно снизила интенсивность использования самолетов этого типа. Но причина не связана с желанием компании отказаться от SSJ100. Причина в «состоянии транспортной отрасли Мексики». Подготовлены предложения по улучшению показателей эксплуатации самолета.

В России самолет SSJ-100 в мае текущего года загорелся в аэропорту Шереметьево. При этом по данным экипажа "Суперджета", причиной пожара стало попадание в самолет молнии.

ИСТОЧНИК KP.RU