Бизнес-класс не виноват: в горящем SSJ-100 пассажиры эконома не успели даже расстегнуть ремни

В полиции не подтвердили информацию о том, что эвакуации из горевшего в Шереметьево самолета SSJ-100 препятствовали забиравшие ручную кладь пассажиры.

Отмечается, что у большинства пассажиров в хвостовой части самолета, которую в первую очередь охватило пламя, шансов на спасение практически не было.

- Об этом свидетельствует и положение тел многих пассажиров, которые были обнаружены в хвосте самолета. Они не успели даже расстегнуть ремни, погибли от отравления продуктами горения в своих креслах, - сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Также в полиции отметили, что причины смерти всех погибших сейчас устанавливаются.

Напомним, вечером в воскресенье, 5 мая, на борту самолета авиакомпании "Аэрофлот", который вылетел из Москвы в Мурманск произошел пожар. Предположительно причиной возгорания могла стать неисправность электрооборудования. При этом по данным экипажа "Суперджета", причиной пожара стало попадание в самолет молнии.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что по данным Следственного Комитета РФ, при пожаре самолета в Шереметьево погиб 41 человек. Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Елена Марковская также подчеркнула, что выжили 37 человек, в том числе четыре члена экипажа.

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