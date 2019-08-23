Кимовску присвоен статус моногорода

СЕГОДНЯ 13:57 2019-08-23T13:57:01+03:00

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Этого указа власти и жители Кимовска ждали давно, ведь он позволит их городу получить новые меры поддержки от областных и федеральных структур и даст новый импульс для развития как производства, так и населенного пункта в целом. 19 августа премьер- министр РФ Дмитрий Медведев подписал указ о присвоении статуса моногорода тульскому городу Кимовску. А это значит, что теперь городу с населением почти 30 тысяч человек будут доступны и налоговые льготы и те самые меры поддержки областных и федеральных фондов и структур.

Напомним, моногород - это поселение городского типа с численностью населения более 3 000 человек, из которых не менее 20% работают на предприятиях одной компании. Как правило, она обеспечивает 50% и более валовой продукции муниципального образования. В Кимовске таким предприятием считается Акционерное Общество "Кимовский радиоэлектромеханический завод". Здесь трудятся более 1000 человек. КРЭЗ известен по всей стране богатым выбором продукции гражданского назначения, начиная от кабельных наконечников и заземляющих устройств, заканчивая промышленными газовыми котлами серии ПВ, предназначенными для отопления и горячего водоснабжения зданий и сооружений.

В Тульской области к моногородам в настоящий момент относятся 6 населенных пунктов. Кроме Кимовска это города Алексин, Ефремов, Белев и Суворов, а также рабочий поселок Первомайский Щекинского района.

Всего же, вместе с тульским Кимовском количество российских моногородов теперь насчитывает цифру 321.

ИСТОЧНИК KP.RU