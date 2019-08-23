Десять детсадов Ленобласти получили субсидии

СЕГОДНЯ 16:12 2019-08-23T16:12:00+03:00

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Десять детсадов в Ленобласти получили первые субсидии. Теперь эти учреждения смогут снизить родительскую плату. Постановление о предоставлении субсидии частным детским садам в июле этого года подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Такие меры власти региона впервые предприняли, чтобы решить вопрос с обеспечением местами малышей в детских садах в местах интенсивной жилой застройки.

Субсидии, полученные из бюджета по госпрограмме «Стимулирование экономической активности Ленинградской области», предприниматели будут направлять на возмещение части затрат, связанных с содержанием имущества и услуг по уходу за детьми.

Всего было распределено 20 млн рублей, субсидии получили частные детские сады, имеющие образовательную лицензию. Их посещают более 600 детей. Это четыре детских учреждения, расположенные в районах интенсивной жилой застройки Всеволожского района: ООО «Система» (1,57 млн рублей, 48 детей), АНО «Детский сад «Лучик» (5,97 млн рублей, 182 ребенка), ООО «Центр развития «Тигренок» (1,36 млн рублей, 42 ребенка), «Маленькая страна Кудрово» (3,77 млн рублей, 115 детей).

В Ломоносовском районе субсидию получили два учреждения: ООО «Детский центр «Доброград» (0,81 млн рублей, 25 детей) и ООО «Маленькая страна Новогорелово» (2,16 млн рублей, 66 детей). Поддержку получили два детсада в Гатчинском районе – ЧДОУ «Творец» (1,3 млн рублей, 40 детей) и ИП Копцева Ирина Николаевна (0,81 млн рублей, 25 детей).

Также субсидии выделены двум предпринимателям, осуществляющим дошкольное образование в Выборгском районе: ИП Козина Надежда Александровна (1,46 млн рублей, 45 детей) и ИП Токубаев Василий Эдуардович (0,73 млн рублей, 24 ребенка).

Получателями субсидии могут стать частные детские сады, имеющие образовательную лицензию, более 20 воспитанников и готовые подписать соглашение об установлении предельного размера родительской платы в 5000 рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU