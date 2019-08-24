Скарлетт Йоханссон возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых актрис

СЕГОДНЯ 07:37 2019-08-24T07:37:43+03:00

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Американская актриса Скарлетт Йоханссон вновь возглавила ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актрис по версии журнала Forbes. Звезда заработала 56 миллионов долларов.

В тройку самых богатых актрис вошли Софья Вергара, звезда сериала «Американская семейка», с годовым заработком 44,1 миллиона долларов и Риз Уизерспун с доходом 35 миллионов долларов. Замыкает десятку Эллен Помпео, звезда «Анатомии страсти», заработавшая в этом году 22 миллиона долларов.

Совокупный доход десяти самых высокооплачиваемых актрис мира за период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года составил 314,6 миллиона долларов. Как отмечает Forbes, это на 69% больше, чем в прошлом году, однако все еще намного меньше, чем у первой десятки актеров, которые вместе заработали 588,3 миллиона долларов.

Самые высокооплачиваемые актрисы мира 2019 года по версии журнала Forbes.

10. Эллен Помпео

Заработала: 22 миллиона долларов

9. Шарлиз Терон

Заработала: 23 миллиона долларов

8. Марго Робби

Заработала: 23,5 миллиона долларов

7. Элизабет Мосс

Заработала: 24 миллиона долларов

6. Кейли Куоко

Заработала: 25 миллионов долларов.

5. Дженнифер Энистон

Заработала: 8 миллионов долларов.

4. Николь Кидман

Заработала: 34 миллиона долларов

3. Риз Уизерспун

Заработала: 35 миллиона долларов.

2. София Вергара

Заработала: 44,1 миллиона долларов.

1. Скарлетт Йоханссон

Заработала: 56 миллиона долларов

Напомним, в прошлом году возглавила рейтинг Скарлетт Йоханссон. В тройку самых богатых актрис также вошли сразу две бывших жены Бреда Питта – Анджелина Джоли и Дженнифер Энистон.

ИСТОЧНИК KP.RU