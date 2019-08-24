Скарлетт Йоханссон возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых актрис
Американская актриса Скарлетт Йоханссон вновь возглавила ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актрис по версии журнала Forbes. Звезда заработала 56 миллионов долларов.
В тройку самых богатых актрис вошли Софья Вергара, звезда сериала «Американская семейка», с годовым заработком 44,1 миллиона долларов и Риз Уизерспун с доходом 35 миллионов долларов. Замыкает десятку Эллен Помпео, звезда «Анатомии страсти», заработавшая в этом году 22 миллиона долларов.
Совокупный доход десяти самых высокооплачиваемых актрис мира за период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года составил 314,6 миллиона долларов. Как отмечает Forbes, это на 69% больше, чем в прошлом году, однако все еще намного меньше, чем у первой десятки актеров, которые вместе заработали 588,3 миллиона долларов.
Самые высокооплачиваемые актрисы мира 2019 года по версии журнала Forbes.
10. Эллен Помпео
Заработала: 22 миллиона долларов
9. Шарлиз Терон
Заработала: 23 миллиона долларов
8. Марго Робби
Заработала: 23,5 миллиона долларов
7. Элизабет Мосс
Заработала: 24 миллиона долларов
6. Кейли Куоко
Заработала: 25 миллионов долларов.
5. Дженнифер Энистон
Заработала: 8 миллионов долларов.
4. Николь Кидман
Заработала: 34 миллиона долларов
3. Риз Уизерспун
Заработала: 35 миллиона долларов.
2. София Вергара
Заработала: 44,1 миллиона долларов.
1. Скарлетт Йоханссон
Заработала: 56 миллиона долларов
Напомним, в прошлом году возглавила рейтинг Скарлетт Йоханссон. В тройку самых богатых актрис также вошли сразу две бывших жены Бреда Питта – Анджелина Джоли и Дженнифер Энистон.
ИСТОЧНИК KP.RU