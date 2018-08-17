Скарлетт Йоханссон, Анджелина Джоли и другие: Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых актрис планеты в 2018 году

СЕГОДНЯ 03:15 2018-08-17T03:21:26+03:00

Журнал Forbes опубликовал традиционный ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актрис 2018 года. В тройку самых богатых звезд Голливуда вошли сразу две бывших жены Бреда Питта – Анджелина Джоли и Дженнифер Энистон. Ну а возглавила список самых успешных знаменитостей Скарлетт Йоханссон. Кто еще вошел в Топ-10 самых высокооплачиваемых актрис, и за что им заплатили такие бешеные гонорары?

1. СКАРЛЕТТ ЙОХАНССОН

Годовой доход: 40,5 млн. долларов

За минувший год Скарлетт отхватила не только 40 миллионов, но и парня. Актриса больше не скрывает роман с телеведущим Колином Жостом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

33-летняя Скарлетт празднует убедительную победу: в прошлом году она и близко не дотянула до самой богатой десятки актрис. А в этом году угодила сразу на первое место благодаря гонорарам за «Мстителей». Роль Черной вдовы Наташи Романофф сделали Скарлетт лидером рейтинга-2018.

2. АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ

Годовой доход: 28 млн. долларов

Анджелина ДжолиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Похоже, теперь Анджелине можно не беспокоиться по поводу алиментов от Брэда Питта: она и сама баснословно богата. Неурядицы с разводом не помешали 43-летней актрисе положить на счет впечатляющие 28 миллионов долларов и попасть на второе место рейтинга. Несколько предыдущих лет Анджелина получала от силы 5-8 миллионов в год. Но гонорар за продолжение диснеевской сказки «Малифисента 2» (съемки картины прошли этим летом в Лондоне) уверенно вернул ее в топ самых высокооплачиваемых актрис.

3. ДЖЕННИФЕР ЭНИСТОН

Годовой доход: 19,5 млн. долларов

Дженнифер ЭнистонФото: GLOBAL LOOK PRESS

На третьем месте очутилась еще одна бывшая жена Питта – Дженнифер Энистон. В отличие от своей соперницы Джоли 48-летняя звезда «Друзей» зарабатывает в основном не на гонорарах от фильмов, а на рекламе. Энистон рекламирует авиакомпанию Emirates, воду Smartwater и косметические средства Aveeno. Но это так, мелочи – следующий год наверняка будет для Дженнифер еще успешнее. Ведь она подписала контракт на съемки в сериале, в котором сыграет главную роль в паре с Риз Уизерспун. Сценарий ситкома пишет продюсер «Карточного домика» Джей Карсон. Говорят, за каждую серию продолжительностью в 60 минут Энистон будет получать 1,25 млн. долларов.

4. ДЖЕННИФЕР ЛОУРЕНС

Годовой доход: 18 млн. долларов

Дженнифер ЭнистонФото: GLOBAL LOOK PRESS

Два последних фильма 28-летней актрисы не принесли ей особых дивидендов – «Мама!» и «Красный воробей» не собрали хорошей кассы в прокате. Но она по-прежнему стрижет купоны от суперуспешной картины «Люди Икс» и получает доход от рекламного контракта с модным домом Dior.

5. РИЗ УИЗЕРСПУН

Годовой доход: 16,5 млн. долларов

Риз УизерспунФото: GLOBAL LOOK PRESS

Риз – не только актриса, но и продюсер, она владеет собственной продюсерской компанией. Но главный доход в минувшем году 42-летняя блондинка получила за съемки во втором сезоне сериала «Большая маленькая ложь», рвущего все рейтинги и завоевавший целый букет премий «Эмми». Его продюсеры платят Уизерспун гонорар в 1 миллион долларов за каждую серию.

6. МИЛА КУНИС

Годовой доход: 16 млн. долларов

Мила КунисФото: GLOBAL LOOK PRESS

Времена, когда ее муж Эштон Катчер зарабатывал больше, остались в прошлом. Отныне главный добытчик в семье – Мила. Сиквел картины «Плохие мамочки 2», в котором она играет главную роль, при бюджете в 28 миллионов заработал в прокате 130 миллионов – теперь вы понимаете, за что кинобоссы так любят Кунис?

7. ДЖУЛИЯ РОБЕРТС

Годовой доход: 13 млн. долларов

Джулия РобертсФото: GLOBAL LOOK PRESS

50-летняя актриса по-прежнему красотка! Благодаря своей неповторимой улыбке Джулия кладет в карман больше миллиона долларов в месяц – всего 13 миллионов за год. Трогательная мелодрама «Чудо», в которой Джулия сыграла главную роль, собрала в прокате 310 миллионов при бюджете всего в 20 миллионов. Плюс Робертс уже много лет подряд рекламирует французскую косметическую компанию Lancôme . И, похоже, менять свое рекламное «лицо» французы не собираются.

8. КЕЙТ БЛАНШЕТТ

Годовой доход: 13 млн. долларов

Кейт БланшеттФото: GLOBAL LOOK PRESS

Заходите к ней на Рагнарек – и вы поймете, откуда у Кейт столько денег на счете. Основные доходы 49-летней австралийке принесли картины в стиле фэнтэзи «Тайна дома с часами» (премьера в России запланирована на 27 сентября) и «Тор: Рагнарёк».

9. МЕЛИССА МАККАРТИ

Годовой доход: 12 млн. долларов

Мелисса МаккартиФото: GLOBAL LOOK PRESS

47-летняя обаятельная толстушка – звезда голливудских комедий и любимица юмористических телешоу. Мелисса получила внушительные гонорары за фильмы, которые скоро появятся на экранах – «Игрушки для взрослых» и «Сможете ли вы меня простить?».

10. ГАЛЬ ГАДОТ

Годовой доход: 10 млн. долларов

Галь ГадотФото: GLOBAL LOOK PRESS

«Чудо-женщина» - культовая героиня американских комиксов, которую сыграли десятки актрис. Но именно Галь называют лучшим воплощением этого персонажа. Сиквел картины 1984 года, вышедший на экраны в этом году, принес 33-летней израильтянке львиную долю ее гонораров. Немалую сумму актриса получила и от рекламного контракта с косметической маркой Revlon. И еще каких-то несколько миллионов ей принес Роман Абрамович: это у ее мужа Ярона Версано олигарх купил дом в Тель-Авиве, когда решил получить израильское гражданство. Примерная стоимость особняка - 28 миллионов долларов. Но они упали на счет супруга актрисы, так что в ее доходах не учитываются.