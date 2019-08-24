2019-08-24T14:05:19+03:00
Общество

Песков рассказал о реакции Путина на жалобы шахтеров о неравных зарплатах

Члены профсоюза рассказали о существующей системе оплаты труда
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент Владимир Путин посчитал недопустимой ситуацию, когда за одну и туже работу горнякам платят разную зарплату. О такой системе оплаты труда на встрече с президентом рассказали представители профсоюза шахтеров. По словам пресс-секретаря главы страны Дмитрия Пескова, Владимир Путин остался «весьма недоволен» сложившейся ситуацией.

Напомним, накануне Дня шахтера Владимир Путин встретился в Кремле с главами угледобывающих регионов страны. Обсуждали вопросы безопасности в шахтах, социальную защиты.

На следующий день глава государства дал правительству ряд поручений. В том числе о досрочном выходе на пенсию работникам отрасли, а также о тождественности профессий – сейчас горняки разных специальностей имеют разные права на льготы и пенсии. Предложение Президента устранит неравенство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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