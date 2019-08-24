Флешмоб с флагом на проспекте Сахарова вошел в Книгу рекордов России
Размер растянутого активистами полотна, созданного специально к 350-летию Государственного флага, вошел в Книгу рекордов России. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Москвы.
Полотно было растянуто в субботу, 24 августа, на проспекте Академика Сахарова, а его размер превысил 2,5 тысячи квадратных метров. В флешмобе приняли участие не только волонтеры, но и представители молодежных объединений, а также обычные жители столицы. Примечательно также, что полотно было составлено из флагов российских регионов, городов и общественных организаций.
Акция прошла в субботу в МосквеФото: REUTERS
На сайте мэрии Москвы сообщается, что вечером на проспекте Академика Сахарова состоится праздничный концерт "Герои рядом с нами". Также различные торжества проходят на нескольких десятках других городских площадках.
Сайт kp.ru вел прямую трансляцию с места проведения флешмоба в центре столицы.
Флешмоб на проспекте Сахарова попал в Книгу рекордов России.
ИСТОЧНИК KP.RU