2019-08-24T15:51:11+03:00
Общество

Флешмоб с флагом на проспекте Сахарова вошел в Книгу рекордов России

Размер растянутого волонтерами полотна превысил 2,5 тысячи кв. метров [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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"Флаг-рекордсмен" вошел в Книгу рекордов России"Флаг-рекордсмен" вошел в Книгу рекордов РоссииФото: REUTERS
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Размер растянутого активистами полотна, созданного специально к 350-летию Государственного флага, вошел в Книгу рекордов России. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Москвы.

Полотно было растянуто в субботу, 24 августа, на проспекте Академика Сахарова, а его размер превысил 2,5 тысячи квадратных метров. В флешмобе приняли участие не только волонтеры, но и представители молодежных объединений, а также обычные жители столицы. Примечательно также, что полотно было составлено из флагов российских регионов, городов и общественных организаций.

Акция прошла в субботу в Москве Фото: REUTERS

Акция прошла в субботу в МосквеФото: REUTERS

На сайте мэрии Москвы сообщается, что вечером на проспекте Академика Сахарова состоится праздничный концерт "Герои рядом с нами". Также различные торжества проходят на нескольких десятках других городских площадках.

Сайт kp.ru вел прямую трансляцию с места проведения флешмоба в центре столицы.

Флешмоб на проспекте Сахарова попал в Книгу рекордов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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