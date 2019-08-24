2019-08-24T19:49:04+03:00
Политика

Украинские военные сожгли склад с дорогим американским оборудованием

Командование батальона не нашло даже обгоревших остатков техники, поэтому ее поиски продолжаются
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Донбассе сгорел склад ВСУВ Донбассе сгорел склад ВСУФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На военном складе средств связи армии Украины в Донбассе произошел пожар. После инцидента с территории объекта пропало дорогостоящее американское оборудование. Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Согласно его данным, пожар устроили военнослужащие 36-й бригады 501-го батальона. Инцидент произошел еще в среду, 21 августа, под Волновахой, расположенной к югу от Донецка.

Склад полностью сгорел вместе с оставленной там на хранении станцией контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-48 и американской радиостанцией Harris FALCON III, которую планировали оправить в ремонт.

"Однако после пожара остатков от них обнаружить не удалось. В настоящее время командование батальона не придает огласке факт пропажи и своими силами разыскивает дорогостоящее американское оборудование", — цитирует ДАН Безсонова.

По его словам, было уничтожено также около 20 км полевого кабеля, шесть телефонных аппаратов ТА-57, четыре радиостанции Р-105 и полевой коммутатор П-193.

Ранее сайт kp.ru писал о том, как на Украине крадут миллионы гривен, выделенные на войну в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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