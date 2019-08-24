2019-08-24T19:27:39+03:00
Спорт

"Я не хочу этой грязи": Усик отказался драться с российскими бойцами

Украинский боксер нормально относится к Поветкину и Федосову и не собирается смешивать спорт с политикой
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Украинский боксер Александр Усик отказался проводить поединки с российскими бойцами Андреем Федосовым и Александром Поветкиным из-за политики. Один из них мог стать первым соперником 32-летнего спортсмена в супертяжелом весе. По словам Усика, такая возможность действительно обсуждалась.

"Я говорил, что я не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость и будут обзывать друг друга грубыми словами", - сказал боксер.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кремле назвали причину отставки посла России в Великобритании
Сотрудники ГИБДД станут чаще проверять автомобили с детьми
Украинские военные сожгли склад с дорогим американским оборудованием
Восемь человек погибли при падении автобуса с моста в Бангладеш
Неизвестные обстреляли экскурсионный автобус в Иордании
Во Вьетнаме пройдут первые совместные учения ВМС США и стран АСЕАН
На манифестацию против саммита G7 во Франции пришли 9 тысяч человек
Порошенко не пришел на официальную часть празднования Дня независимости
Авиакомпания «Победа» опровергла информацию о том, что недопущенная на рейс пассажирка летела на похороны
Кабину и хвост аварийно севшего Airbus 321 убрали с кукурузного поля
Меркель прибыла во Францию на саммит G7
Трамп и Макрон встретились перед саммитом G7 в Биаррице
Свыше 350 авиарейсов отменили на Тайване из-за тайфуна "Байлу"
Иран обеспокоен ракетными испытаниями США после выхода из ДРСМД
Сломавшая позвоночник на Олимпиаде спортсменка Мария Комиссарова показала новорожденную дочь
В Карелии спустили на воду судно «Юрий Маслюков»
Александр Яковенко оставил пост посла России в Великобритании
Флешмоб с флагом на проспекте Сахарова вошел в Книгу рекордов России
«Издевательский протекционизм»: Китай выразил протест США из-за повышения пошлин
Зеленский рассказал, какие СМС получает каждое утро