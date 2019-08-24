"Я не хочу этой грязи": Усик отказался драться с российскими бойцами

СЕГОДНЯ 19:27 2019-08-24T19:27:39+03:00

Украинский боксер нормально относится к Поветкину и Федосову и не собирается смешивать спорт с политикой

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Украинский боксер Александр Усик отказался проводить поединки с российскими бойцами Андреем Федосовым и Александром Поветкиным из-за политики. Один из них мог стать первым соперником 32-летнего спортсмена в супертяжелом весе. По словам Усика, такая возможность действительно обсуждалась.

"Я говорил, что я не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость и будут обзывать друг друга грубыми словами", - сказал боксер.

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ИСТОЧНИК KP.RU