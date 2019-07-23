Боксер Усик стал «врагом Украины» за правду

Известный в мире спорта и пока никем не побежденный на профессиональном ринге украинский боксер Александр Гвоздик повторил поступок своего соотечественника Александра Усика. В свое время абсолютный чемпион мира Усик посмел сказать теплые слова о единстве украинского и русского народов. А так же отказался называть Крым украинским (он оттуда родом, там до сих пор живут его родители) и обещал защищать Украинскую православную церковь от погромов националистов. За что стал врагом украинских радикалов.

Гвоздик тоже сделал громкие заявления. Хотя это и было, вроде бы, рядовое интервью перед боем с российским боксером. Но оно вызвало неслыханный скандал. Гвоздик мгновенно превратился из кумира в предателя Украины. Хотя, смелый человек не может быть предателем, по определению. А вот высказаться честно - может. Тут братьям-украинцам надо на себя пенять, а не на зеркало и не путать правду с предательством. Стоит процитировать дословно Александра Гвоздика:

- Вот почему-то мы с русскими стали врагами. Почему? Потому что, например, нашему президенту нужна была дымовая завеса, чтобы спокойно грабить нашу страну. Как вариант. Я не знаю, какие там тонкости. Но это точно не то, что «на нас русские напали, чтобы забрать территории». Я вас умоляю. Это сколько вам должно быть лет, чтобы в это верить? Что это потому, что одни говорят по-русски, другие – по-украински. Это же чушь. Может быть, я глупый. Но я в это не верю. - заявил боксер журналистам, и заметил, что Крым был важнее Донецка и Луганска, но воевать за него Украина не стала. Что, по мнению боксера, лишь подтверждает «искусственность войны».

alex_gvozdyk Гвоздик тоже сделал громкие заявления

Про Зеленского, боксер заметил, что «люди голосовали не за него, а против Порошенко». В победу над коррупцией, которую обещал Зеленский он не верит:

- Зеленский — лишь один человек. Раз — и мы проснулись в Европе: такого не будет!

А в конце интервью, Гвоздик буквально забил настоящий гвоздь в крышку гроба украинской незалежности:

- У нас рассказывают, что кто-то в Америке за Украину переживает? Да никто вообще не волнуется — в США и подавно! У них своя жизнь, они думают о том, как бы вечером их место в кафе не заняли и как бы бургер съесть. В Америке всем ходить в туалет на нашу страну.

Уже через несколько минут после публикации интервью, украинский интернет взвыл - самый мягкий эпитет, которым наградили боксера - «вата ватная». А украинские националисты-радикалы, которые чутко следят за политическим климатом в стране, пообещали Гвоздика «найти и наказать».

Ну, пусть попробуют.

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