Ракетный корабль Черноморского флота провел учения в Средиземном море

СЕГОДНЯ 20:43 2019-08-24T20:43:09+03:00

Малый ракетный корабль `Cерпухов` во время главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ России Фото: Александр ГЛУЗ

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Экипаж малого ракетного корабля Черноморского флота "Углич" провел учебные стрельбы в Средиземном море. Особое внимание уделялось действиям по организации противовоздушной обороны.

Во взаимодействии с палубной авиацией моряки провели тренировку по поиску и слежению за вражеской подводной лодкой. Среди других задач моряков – учебная артиллерийская стрельба по надводной и воздушной целям и ведению боя с кораблями противника.

"Малый ракетный корабль "Углич", выполняющий задачи в составе постоянного соединения Военно-морского флота в дальней оперативной зоне, провел комплекс учений в Средиземном море. В соответствии с планом боевой подготовки экипаж "Углича" отработал алгоритм ведения боя одиночным кораблем с надводными кораблями "противника" и организацию противовоздушной обороны корабля на переходе морем", - передает ТАСС сообщение отдела информационного обеспечение Черноморского флота.

Отмечается, что в ходе учений экипаж отработал действия личного состава судна по созданию помех комплексом радиоэлектронной борьбы, это поможет уклониться от воздушных ударов, в случае нападения противника.

Ранее Министерством обороны России были успешно выполнены пуски баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с ракетных подводных лодок стратегического назначения «Тула» и «Юрий Долгорукий».

ИСТОЧНИК KP.RU