Российские подлодки успешно провели пуски двух ракет «Синева» и «Булава»

СЕГОДНЯ 09:11 2019-08-24T09:11:04+03:00

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В субботу, 24 августа, Министерство обороны России успешно выполнило пуски баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с ракетных подводных лодок стратегического назначения «Тула» и «Юрий Долгорукий». Об этом сообщили в ведомстве.

«Ракеты были выпущены из приполюсного района Северного Ледовитого океана и из акватории Баренцева моря. Массогабаритные макеты боевых блоков ракет выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили учебные цели на полигонах «Чижа» в Архангельской области и «Кура» на полуострове Камчатка», - говорится в сообщении Миноброны РФ, поступившем в редакцию kp.ru.

Запуски были выполнены в соответствии с планом боевой подготовки. В ходе испытаний были подтверждены работоспособность всех систем корабельных ракетных комплексов и все технические характеристики баллистических ракет подлодок.

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что до конца 2019 года в распоряжение российского Военно-морского флота поступят две атомные подлодки, а в 2020 ВМФ РФ впервые за 28 лет полчит сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные.

ИСТОЧНИК KP.RU