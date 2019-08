Онлайн-знакомства обошли по популярности поиск партнеров через друзей

СЕГОДНЯ 22:11 2019-08-24T22:11:28+03:00

Значительное число супружеских пар в США познакомились через интернет, в том числе и через приложения для знакомств.

Данные об том были получены социологами из Стенфордского университета, исследователи провели опрос более семи тысяч американцев, чтобы узнать как менялись предпочитаемые способы знакомства с конца Второй мировой войны по наше время.

До девяностых годов, когда интернет технологии только начали проникать в жизнь большинства, люди чаще всего знакомились со своими вторыми половинами через общих друзей.

Начало двухтысячных, по данным ученых, стало той временной границей, когда интернет начал становится для людей лучшим посредником во взаимоотношениях, чем семья или друзья. В эти же годы пар – пользователей сети стало больше, чем тех, кто нашел свою любовь через дальних знакомых, учебное заведение, работу и семью.

К 2015 году единственным дейтинговым конкурентом интернету остались бары.

Ученые подчеркивают, что полученные ими результаты, опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, могут не соответствовать общей картине в мире, потому что в некоторых странах приложения и сайты для знакомств не так распространены.

