Полиция разогнала водометами протестующих против саммита G7 во Франции

СЕГОДНЯ 22:22 2019-08-24T22:38:09+03:00

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Проводимая во французском Байонне манифестация против саммита G7 в Биаррице переросла в массовые беспорядки и столкновения с полицией. Правоохранители уже как минимум четыре раза применяли водометы в отношении протестующих. Также в ход пошли баллоны со слезоточивым газом, дымовые шашки и шумовые гранаты.

В акциях протеста принимают участие несколько сотен человек. Сначала они ходили по улицам и выкрикивали различные оскорбительные лозунги под стук барабанов, а потом подошли к перекрытому полицией мосту и начали закидывать сотрудников органов различными предметами.

Особо агрессивные участники манифестации отрывали куски тротуаров и дорожных знаков, отламывали элементы декора зданий. После применения спецсредств правоохранителями протестующие немного отступили. Информации о пострадавших пока не поступало, передает Line Press.

Сайт kp.ru писал, что всего по республике в акции приняли участие около девяти тысяч человек - экологи, антиглобалисты и "желтые жилеты". Причем начиналось все довольно спокойно.

Полиция Франции применила водометы против протестующих.

ИСТОЧНИК KP.RU