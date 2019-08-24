2019-08-24T18:10:54+03:00
В мире

На манифестацию против саммита G7 во Франции пришли 9 тысяч человек

Участие в акции приняли экологи, антиглобалисты, антикапиталисты и члены движения "желтые жилеты"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Около 9 тысяч человек стали участниками манифестации, направленной против проведения саммита G7 во французском городе Биарриц. Об этом сообщили власти префектуры Атлантических Пиренеев.

Акция началась в субботу, 24 августа, около 13.00 по мск времени в коммуне Андай. Участие в ней приняли экологи, антиглобалисты, антикапиталисты и несколько десятков последователей движения "желтые жилеты",

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ИСТОЧНИК KP.RU

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