"Важнейшая миссия": Шойгу напомнил о миротворческих целях в Приднестровье

СЕГОДНЯ 23:18 2019-08-24T23:18:07+03:00

В ответ президент непризнанной республики заявил об отсутствии альтернативы этой операции для поддержания мира

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Россия не ставила и не собирается ставить под вопрос миротворчество в Приднестровье, - глава Минобороны, - Сергей Шойгу рассказал о перспективах российских миротворческих войск в Приднестровье.

"Пожалуй, за всю историю большого миротворчества - и не только в Советском Союзе - это первый удачный, успешный опыт установления мира. Мы считаем, что этот формат себя оправдывает" – передает ТАСС слова Министра обороны России Сергея Шойгу адресованные президенту непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадимом Красносельским.

В свою очередь Красносельский заявил о недопустимости смены формата российской миротворческой миссии на берегах Днестра. "Мы не видим альтернативы миротворческой операции в регионе для поддержания мира и безопасности" – добавил он.

Ранее само Министерство иностранных дел Приднестровья выступало против вывода российских миротворцев с территории непризнанной республики.

ИСТОЧНИК KP.RU